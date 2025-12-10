Заблокировать счет могут, в частности, в случае выявления необычных платежей или вхождения в санкционные или рисковые списки.

В Украине действуют ограничения на карточные переводы в 100 тысяч гривень в месяц, а для клиентов, соответствующих критериям "высокого риска", - 50 тысяч гривень. С момента появления новых правил клиенты начали массово жаловаться на блокировку счетов.

УНИАН узнал у представителей банков, кто может попасть в перечень высокорисковых клиентов и насколько часто к ним применяются ограничительные меры.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного надзора Unex Bank Оксана Денисенко рассказала в комментарии УНИАН, что во время действия ограничений доля клиентов, которых банк относит к категории "высокорисковых" с автоматическим лимитом в 50 тысяч гривень, небольшая.

Видео дня

"В эту группу попадают те, у кого выявляют специфические рисковые признаки или пробелы в документальном подтверждении", - пояснила банкир.

При этом в результате блокировок количество потенциально сомнительных операций в банке уменьшается, отметила она.

В свою очередь, заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская рассказала УНИАН, что среди клиентов, которые подпадают под ограничения в 50 тысяч грн, 80% приходилось на онлайн-каналы (то есть карточные переводы) и 20% - офлайн (в кассах банков).

Обе представительницы банков настаивают, что такие ограничения - стандартная практика финансовых учреждений.

Кто попадает в зону риска

Денисенко пояснила, что блокировки применяются выборочно и при необходимости, когда срабатывают индикаторы подозрительности.

"Меры не включаются автоматически для всех клиентов, а активируются в случае выявления необычных платежей, внесения в санкционные или рисковые списки, нестыковок в документах, значительных отклонений от привычного поведения счета и т.д.", - сказала она.

Банкир рассказала, что жалобы клиентов случаются, особенно если ограничение влияет на срочные платежи. Но в целом, по ее словам, это способствует тому, что украинцы активнее предоставляют документы для подтверждения источников происхождения средств.

Довгальская, в свою очередь, подчеркнула, что рисковый клиент - это тот, о котором у банка мало информации.

"Это означает, что у банка недостаточно подтвержденной информации о таком пользователе, его транзакционном поведении или источниках средств, чтобы сразу предоставить ему широкие операционные возможности. Часть клиентов также относится к категориям, у которых нет необходимости регулярно осуществлять операции на значительные суммы, поэтому индивидуальные лимиты для них логичны и обоснованы", - сказала банкир.

По ее словам, на данный момент с отказами на транзакции столкнулись лишь 1,38% клиентов "Глобус банка".

"Постепенное расширение лимитов возможно после появления у банка более полной информации о клиенте, регулярности его платежей и подтвержденных финансовых данных", - добавила она.

Ограничения на переводы с карты на карту в Украине - последние новости

Лимиты на карточные переводы были согласованы банками в декабре 2024 года в рамках подписания Меморандума об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг и с 1 февраля 2025 года составляли 150 тысяч гривень, а с 1 июня были снижены до 100 тысяч гривень (кроме высокорисковых клиентов, для которых действуют ограничения в 50 тысяч гривень).

Лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отмечал, что речь идет о необходимых мерах по противодействию мошенничеству, и они вряд ли скажутся на развитии банковских сервисов. По его словам, лишь в 3-5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами.

Вас также могут заинтересовать новости: