В Венгрии официально разрешили изъять наличные и золото 'Ощадбанка'

Ранее в Будапеште были задержаны два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка" с семью сотрудниками.

Правительство Венгрии приняло постановление, которое предусматривает хранение не менее 60 дней наличных денег и золотых слитков, изъятых у украинских инкассаторов. Документ подписал премьер-министр страны Виктор Орбан, его текст обнародовали в венгерском Официальном вестнике.

"Следствие должно установить происхождение активов, цель их транспортировки и возможные связи перевозчиков с криминальными или другими организациями", – отмечается в документе.

Проверку будет осуществлять Национальная налоговая и таможенная администрация.

Видео дня

Эксперты планируют установить:

происхождение наличных денег, их конечное назначение, возможный способ использования и цель перевозки;

правовые основания и причины транспортировки средств по территории Венгрии, личности перевозчиков, а также возможную причастность к преступным или террористическим организациям;

потенциальное влияние операции по перевозке на национальную безопасность Венгрии;

использовалась ли часть перевезенных денег и золота на территории страны, и если да – кому именно могли быть переданы эти активы и получил ли кто-то в Венгрии выгоду от этой операции.

"До конца срока имущество должно считаться изъятым и обрабатываться как изъятое", – говорится в постановлении.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии – главные новости

5 марта в Венгрии задержали сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины – работники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, осуществлявшими рейс между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

Министерство иностранных дел Украины уже направило официальную ноту с требованием немедленно освободить украинских граждан. Украина также заявила, что обратится к ЕС с просьбой дать четкую правовую оценку действиям Венгрии, которые Киев расценивает как незаконные.

Кроме того, появилась информация, что изъятые инкассаторские автомобили "Ощадбанка" в Венгрии разместили на территории Антитеррористического центра. Это подразделение является силовой структурой, находящейся в подчинении Министерства внутренних дел Венгрии.

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар сообщил, что изъятие средств не было случайным. По словам чиновника, этот инцидент связан с остановкой поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Напомним, ранее правительство Венгрии дало Украине три дня на то, чтобы возобновить транзит российской нефти или позволить группе инспекторов въехать в страну для проверки поврежденного нефтепровода.

Вас также могут заинтересовать новости: