Сибига резко отреагировал на шантаж Венгрии из-за денег 'Ощадбанка'

Глава МИД Украины призвал международное сообщество осудить кражу Венгрией денег и золота.

Венгерские власти прибегли к терроризму на государственном уровне и не скрывают этого после кражи средств и золотых слитков "Ощадбанка". Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в сети X, реагируя на то, что в Венгрии официально разрешили изъять наличные и золото "Ощадбанка".

"Маски сорваны. Венгерские чиновники больше не скрывают шантажа. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью вымогательства выкупа. Такие действия нужно называть по имени: государственный терроризм. Мы призываем к четкому международному осуждению", – подчеркнул Сибига.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Работники "Ощадбанка" управляли двумя банковскими автомобилями, которые курсировали между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярных услуг между государственными банками.

Видео дня

Украинских инкассаторов продержали 28 часов в наручниках и с завязанными глазами. Венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев любой поддержки. На задержанных граждан Украины венгры оказывали психологическое и физическое давление.

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств и золота "Ощадбанка" - ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

Правительство Венгрии приняло постановление, которое предусматривает хранение не менее 60 дней наличных денег и золотых слитков, изъятых у украинских инкассаторов.

Вас также могут заинтересовать новости: