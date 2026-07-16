Корецкий уволил Выговского с должности главы Нацполиции: кто займет его место

Согласно данным СМИ, временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Максим Цуцкиридзе.

Иван Выговский был освобожден от должности главы Национальной полиции Украины, сообщается в распоряжении нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого, опубликованном на сайте Кабинета министров.

"Уволить Выговского Ивана Михайловича с должности главы Национальной полиции Украины по собственному желанию", – говорится в заявлении.

По данным источников РБК-Украина, временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Максим Цуцкиридзе, который был первым заместителем Выговского.

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С января по июль 2023 года Выговский временно исполнял обязанности главы Национальной полиции Украины, а с июля 2023 года был назначен главой ведомства.

Известно, что 16 июля Выговский был назначен на должность министра внутренних дел Украины.

Новый состав Кабмина: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Ранее он не занимал должностей в правительственных органах, хотя руководил государственными корпорациями и энергетической компанией. В частности, Корецкий возглавлял компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". В начале 2025 года он выдвинул свою кандидатуру на пост главы "Нафтогаза" и выиграл конкурс. Под его руководством компания, только что пережившая тяжелый отопительный сезон 2024–2025 годов, начала накапливать газ на следующую зиму.

Также мы писали, что парламент утвердил новый состав Кабмина За это решение проголосовали 264 народных депутата. В частности, постановлением предусмотрено назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины. До этого он был назначен министром энергетики Украины. Примечательно, что глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким назначен новым министром по делам ветеранов Украины.

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