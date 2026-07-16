Нацбанк укрепил гривню к доллару: официальный курс валют на 17 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,62 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,62/44,66 грн/долл., а к евро – 51,17/51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 июля снизился на 10 копеек и составил 44,95 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 15 копеек и составил 51,75 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без признаков паники: доллар, скорее всего, будет оставаться в пределах 44,5–45 гривень, а евро – в привычном диапазоне 50,5–52,5 гривни. По его словам, для граждан это означает, что покупка валюты "под влиянием эмоций" сейчас не имеет очевидного смысла.

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