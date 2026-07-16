Стоит ли ожидать скачка курса доллара в Украине: прогноз банкира до 26 июля

Ежедневные колебания курса не исчезнут, ведь рынок может реагировать на новости, спрос импортеров или действия экспортеров.

Валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без признаков паники: доллар, скорее всего, будет оставаться в пределах 44,5–45 гривень, а евро – в привычных 50,5–52,5 гривни.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, для граждан это означает, что покупка валюты "на эмоциях" сейчас не имеет очевидного смысла. Рынок не демонстрирует признаков скачка, а значит, решение следует принимать, прежде всего, исходя из собственных потребностей.

Евро, как и раньше, будет зависеть не только от гривны, но и от мировой пары евро/доллар. Если это соотношение будет оставаться в пределах 1,14–1,16, то у курса евро в Украине также не будет оснований для резких изменений. Поэтому нынешний прогнозный коридор для европейской валюты выглядит достаточно реалистичным.

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"Еще один важный сигнал: постепенное сближение курсов межбанка, банков и обменников. Когда на наличном рынке не наблюдаются существенно более высокие курсы продажи, это свидетельствует об отсутствии повышенного ажиотажного спроса. В периоды нервозности именно обменники первыми реагируют на рост спроса, расширяя спреды", – пояснил банкир.

В то же время он предупредил, что ежедневные курсовые колебания сохранятся: рынок может реагировать на новости, спрос импортеров, действия экспортеров, изменение настроений или ситуативные операции крупных игроков. Но пока это происходит в пределах прогнозируемого коридора, говорить об изменении тренда рано.

Главным "раздражителем" рынка эксперт назвал последствия войны. Ракетно-дроновые атаки, риски для энергетики, топлива, логистики и инфраструктуры могут быстро менять настроение рынка. Однако пока эти риски скорее вызывают осторожность, чем провоцируют валютную панику.

"Главный совет для граждан прост: не "гоняться" за курсом. Если валюта нужна для конкретной цели, то её можно покупать постепенно. Если же речь идет лишь об эмоциональном желании "спасти сбережения", стоит учесть, что гривневые инструменты по-прежнему могут оставаться конкурентоспособными", – сказал Лесовой.

По его прогнозу, с 20 по 26 июля коридоры колебаний валютных курсов составят 44,5–45 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,5–45,2 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1–1,5 % от начального курса понедельника.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,74 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,44 грн/евро, а курс продажи – 51,22 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 51,75 гривни за евро.

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