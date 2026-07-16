В 2026 году Украина построит более 5 млн дронов, - заместитель главкома НАТО

Джонни Стрингер подчеркнул, что НАТО должно научиться этому.

Украина сейчас производит в тысячу раз больше дронов, чем в начале полномасштабного вторжения России, и НАТО должно научиться этому. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Джонни Стрингер, пишет Defense One.

"В 2022 году Украина произвела 5 000 дронов различных типов. В 2026 году они (украинцы - УНИАН) произведут – боюсь, я не могу назвать точную цифру, но скажем так: это будет значительно больше 5 миллионов единиц всех типов. Итак, что делать странам НАТО, если 32 государства не смогут достичь таких показателей?" - сказал он участникам Глобальной конференции руководителей военно-воздушных и космических сил.

Стрингер подчеркнул, что война США против Ирана показала, как быстро конфликт может истощить арсеналы дорогостоящего и высокотехнологичного оружия.

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"Операция "Эпическая ярость" явно повлияла и на запасы боеприпасов, поэтому предположения, которые у нас могли быть даже несколько месяцев назад, а не год назад, о том, что и когда будет в наличии, теперь, в некотором смысле, утратили актуальность. Эти вещи стоят целое состояние. Они необходимы, но есть масса других средств, которые можно получить в гораздо большем количестве, проявив чуть больше воображения", - добавил он.

Начальник штаба ВВС Великобритании главный маршал Харви Смит высоко оценил разрушительную силу применения авиации США и их союзников в ходе "Эпической ярости", однако он также указал на проблемы, связанные с этой операцией.

"Конфликт с Ираном также продемонстрировал противоположную сторону этой проблемы: насыщенность и огромную мощь современных ответных ударов. Военно-воздушные силы были вынуждены перехватить поток из сотен баллистических ракет и тысяч ударных дронов. В первые несколько дней этой кампании было запущено больше ракет Patriot, чем за последние четыре с половиной года в Украине. Это трезвое напоминание о важности запасов боеприпасов, даже в условиях краткосрочной операции", - рассказал Смит.

Кроме того, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, в ходе войны США против Ирана было уничтожено или повреждено не менее 42 самолетов. Среди них истребители, такие как F-35, и критически важные самолеты-радары, например, система воздушного раннего предупреждения и управления E-3 Sentry.

Стрингер заявил, что страны, рассматривающие возможность создания самолетов шестого поколения, должны проявлять осторожность.

"Многие дискуссии о шестом поколении, похоже, касаются почти исключительно эффектных самолетов. Мы должны определить, что мы на самом деле подразумеваем под воздушной войной шестого поколения, и только тогда сможем создать правильное сочетание систем", - подчеркнул он.

Украинские дроны уже изменили ход войны

Ранее Foreign Policy писало, что украинские дроны средней дальности все более ощутимо влияют на ситуацию на фронте, нанося удары по российским логистическим маршрутам и затрудняя снабжение войск. В то же время аналитики считают, что даже массовое применение таких дронов вряд ли само по себе позволит Украине вернуть оккупированные территории.

По данным издания, украинские беспилотники все чаще атакуют транспортные маршруты далеко за линией фронта. В результате дороги, которые ранее считались безопасными для российской армии, стали опасными для передвижения военной техники и грузовиков с боеприпасами, топливом и продовольствием.

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