Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоит доллар 3 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 июня, вырос на 2 копейки и составляет 44,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,90 гривни, а евро – по курсу 51,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,34 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая – 44,30 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,66 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 июня, вырос на 8 копеек и составляет 44,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,05 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 51,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

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