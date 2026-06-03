Валюта продолжает дорожать: курс доллара и евро в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,05 грн, евро – 51,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 июня, вырос на 8 копеек и составляет 44,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 51,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,34 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая – 44,30 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,66 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 6 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что гривня заняла 11 место в мировом антирейтинге валют по итогам января-мая 2026 года – украинская валюта потеряла 4,68% по отношению к доллару. Самыми сильными валютами стали замбийская квача, израильский шекель и российский рубль.

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