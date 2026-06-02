Доллар установил новый рекорд: официальный курс валют на 3 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,66 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая – 44,30 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,66 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,32/44,35 грн/долл., а к евро – 51,64/51,67 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках 2 июня остался на прежнем уровне и составляет 44,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,02 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,93 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 июня вырос на 3 копейки и составляет 44,48 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 52,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,88 гривни, а евро – по курсу 51,00 гривни за единицу иностранной валюты.

