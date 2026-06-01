Гривня в антирейтинге мировых валют: на сколько ослабла с начала года

Рубль вошел в тройку самых сильных валют по отношению к доллару.

Украинская гривня заняла 11-е место в мировом антирейтинге валют по итогам января-мая 2026 года. Об этом сообщил финансовыйаналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, абсолютным лидером антирейтинга стал ливийский динар, который ослаб по отношению к доллару на 14,6% с начала года. Гривня потеряла 4,68%.

"Самые сильные валюты за 4 месяца – замбийская квача, израильский шекель, российский рубль", – написал аналитик.

Видео дня

Их укрепление с начала года составило от 11% до 20%.

В то же время по итогам мая рейтинг самых сильных валют возглавил российский рубль, который вырос на 5,8% по отношению к доллару. Второе и третье места занимают израильский шекель и конголезский франк соответственно.

Больше всего в мае ослаб ганский седи (на 11,25%).

Курс валют – другие новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,60 гривны за один евро, то есть украинская валюта потеряла 5 копеек.

В начале лета валютный рынок Украины может получить определенное сезонное облегчение благодаря увеличению предложения овощей, ягод и другой плодоовощной продукции. Это может частично сдержать инфляцию и поддержать относительную стабильность гривны, рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой.

Вас также могут заинтересовать новости: