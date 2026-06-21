Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 28 июня

Отмечается, что американскпая валюта будет кружить вокруг психологической отметки.

Доллар чуть ниже 45 гривень – не является катастрофой для экономики, но оказывает психологическое влияние на население. На валютный рынок давят различные факторы, но не стоит ожидать серьезной девальвации гривни.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН указал, что в ближайшие дни американская валюта вряд ли превысит отметку 45,2 грвини.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 28 июня будет находиться в пределах 44,6–45 гривни на межбанке, а на наличном рынке – 44,3–45,2 гривни.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4430–4520 гривень, а 1000 гривень в гривнях обойдутся украинцам в 44300–45200 гривень.

Что касается европейской валюты, то, по мнению эксперта, курс евро в указанный период ожидается в пределах 51–52,5 гривни.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 28 июня будут стоить 5100–5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 51000–52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке июнь будет месяцем контролируемой динамики. Базовый сценарий на первый месяц лета остается умеренным: 43,8-44,8 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

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