Чего ожидать от курса валют в ближайшие дни: прогноз банкира до 28 июня

Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса.

Курс доллара около 45 гривень не является катастрофой для гривни, а валютный рынок остается под контролем. В ближайшие дни американская валюта вряд ли превысит отметку 45,2 грн, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

"В отдельные банковские дни итоговая разница между нижними и верхними курсовыми значениями может достигать 0,3 грн. Однако такая амплитуда не является доказательством мощной девальвации. Это скорее признак повышенной чувствительности рынка к новостям, повышенного спроса на валюту среди импортеров, преимущественно нефтетрейдеров, и поведения участников межбанковского рынка", – отметил банкир.

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Лесовой пояснил, что отметка в 45 грн за доллар оказывает сильный психологический эффект, ведь она легко попадает в заголовки и быстро распространяется среди населения. В то же время важнее самой цифры являются причины её появления, продолжительность курсовых колебаний и реакция Национального банка.

Эксперт обратил внимание, что Нацбанк продолжает работать в режиме управляемой гибкости и располагает достаточными инструментами для сглаживания чрезмерных колебаний. По оценкам банкира, в течение недели регулятор может направить на рынок около 850–900 миллионов долларов в рамках валютных интервенций для покрытия повышенного спроса.

Дополнительным фактором стабильности он назвал замедление инфляции. Если в мае цены выросли на 0,7–0,9%, то в июне ожидается рост лишь на 0,5%. Годовая инфляция, по прогнозу, может замедлиться до 7,9%.

Также на настроения участников рынка положительно влияют ожидания своевременного поступления международной финансовой помощи Украине и сохранение достаточного уровня валютной ликвидности.

В то же время среди основных рисков Лесовой назвал ситуацию на топливном рынке. По его словам, высокие мировые цены на нефть и нефтепродукты могут поддерживать спрос на валюту со стороны импортеров и влиять на курсовую динамику.

По прогнозу банкира, в течение 22–28 июня доллар на межбанке будет торговаться в пределах 44,6–45 грн, а на наличном рынке – 44,3–45,2 грн. Курс евро ожидается в коридоре 51–52,5 грн.

"Доллар чуть ниже 45 грн – это психологически заметно, но экономически не является катастрофическим. Рынок остается под влиянием рисков, однако имеет достаточно предохранителей, чтобы пройти этот этап без девальвационного сценария", – подытожил эксперт.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. При этом курс наличных евро составляет 52,32 грн/евро, а курс продажи – 52,04 грн/евро.

Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ предусматривает постепенный рост курса доллара в Украине – до 51,5 гривни за единицу американской валюты в 2029 году.

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