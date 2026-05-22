Что будет с долларом и евро в июне: банкир озвучил новый курс валют

С начала года и до конца мая рост официального курса доллара может составить примерно 4%.

На валютном рынке июнь будет месяцем контролируемой динамики. Базовый сценарий на первый месяц лета остается умеренным: 43,8-44,8 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что, несмотря на войну, высокие потребности бюджета и зависимость экономики от импорта (в частности топлива), в июне ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой. Текущая динамика курсовых изменений свидетельствует о том, что рынок адаптируется к сложным условиям, но не выходит за прогнозируемые пределы.

"С начала года и до конца мая официальный курс доллара может вырасти примерно на 1,6-1,8 грн, или почти на 4%. Для экономики, работающей в условиях полномасштабной войны, это скорее положительный признак, ведь рынок не "бится" в курсовых конвульсиях", – отметил банкир.

Видео дня

Что касается евро, то картина несколько более динамичная, но также не критическая, отметил эксперт. С начала года официальный курс евро уже вырос почти на 1,93 грн, или на 3,9%. При достижении отметки в 52 грн/евро рост составит около 2,21 грн, или 4,4%. Если курс будет находиться в диапазоне 52,5–53 грн/евро, прирост составит 5,4–6,4% с начала года.

"Чисто математически среднемесячный рост курса доллара в настоящее время составляет около 0,32 грн, или до 0,8% в месяц. Для евро – это примерно 0,44 грн, или 0,9% в месяц. Такие темпы курсового роста свидетельствуют о постепенных и достаточно прогнозируемых изменениях. В то же время, даже вопреки обстоятельствам тяжелой зимы и мартовского взлета цен на топливо, как видим, никаких признаков стремительной девальвации гривны не наблюдается", – сказал Лесовой.

Он объяснил, что наибольшее значение в июне будут иметь три группы факторов – стратегия НБУ, который располагает инструментами для балансирования рынка, внешнее финансирование, а также инфляция и стоимость импорта.

"Топливо остается одним из маркеров потребительских цен, но, как уже отмечалось, после резкого мартовского скачка в апреле-мае ситуация стала спокойнее. Это не означает возврата к прежним ценам, но означает замедление темпов роста. При отсутствии нового резкого внешнего шока этот фактор не должен стать причиной существенного валютного давления", – считает банкир.

Лесовой резюмировал, что в июне курсы валют могут колебаться, однако Национальный банк, международная помощь и относительно прогнозируемая инфляция должны удержать ситуацию в рабочих пределах.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 мая остался без изменений и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: