Доллар продолжает падение: НБУ определил официальный курс валют на 29 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,77 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 19 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,23 гривни за один евро. Таким образом, евро остался на отметке исторического максимума второй день подряд.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,74/42,77 грн/долл., а евро - 51,23/51,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 января подешевел на 18 копеек и составил 43,10 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 40 копеек и составил 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,50 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

28 января доллар опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его недавнего ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

