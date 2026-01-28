Заявления Трампа обвалили доллар до минимума за четыре года, - Reuters

Трейдеры восприняли комментарии Трампа как сигнал к активизации продажи долларов.

В среду, 28 января, доллар США опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его недавнего ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

Как пишет Reuters, индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести основным валютам-конкурентам, вырос на 0,22% после падения более чем на 1% на предыдущей сессии, когда он достиг четырехлетнего минимума.

Накануне Трамп заявил, что стоимость доллара "замечательная", когда его спросили, считает ли он, что валюта слишком сильно упала. Трейдеры восприняли его комментарии как сигнал к активизации продажи долларов. Хотя комментарии президента не были чем-то новым, они прозвучали в то время, когда доллар находится под давлением.

"Это свидетельствует о кризисе доверия к доллару США. Похоже, что пока администрация Трампа придерживается своей непредсказуемой торговой, внешней и экономической политики, эта слабость может сохраняться", - отметил старший аналитик рынка в Capital.com Кайл Родда.

Отмечается, что доллар упал более чем на 9% в 2025 году и начал год со снижения, уже упав примерно на 2,3% в январе, поскольку инвесторы боролись с нестабильным подходом Трампа к торговле и международной дипломатии, опасениями относительно независимости Федеральной резервной системы США и огромным увеличением государственных расходов.

Что касается других валют, то японская иена получила дополнительный импульс от слабости доллара и выросла более чем на 1% до трехмесячного максимума 27 января. Австралийский доллар на фоне общего ослабления американского доллара вырос до 0,70225 доллара, что стало самым высоким уровнем с февраля 2023 года.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,16 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,62 грн/евро, а курс продажи - 51,26 грн/евро.

Курс евро в Украине установил новый рекорд, достигнув показателя в 51,23 гривни по официальному курсу (предыдущий максимум был зафиксирован 27 января - 51,06 грн/евро).

