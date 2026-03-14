Компания Цукерберга увольняет каждого пятого сотрудника ради инвестиций в ИИ

Компания Марка Цукерберга готовит крупнейшее сокращение персонала в своей истории. Сейчас в Meta работает около 79 000 человек – сокращения могут затронуть 20% и более из них, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) стремится компенсировать огромные вложения в строительство дата-центров. Кроме того, топ-менеджеры рассчитывают повысить эффективность за счет внедрения искусственного интеллекта.

Источники Reuters, знакомые с ситуацией, сообщают, что параллельно с этим Meta собирается вложить до $600 миллиарда в строительство дата-центров к 2028-ом году, а также активно покупает стартапы, связанны с ИИ. Например, недавно Цукерберг раскошелился на Moltbook, вирусную соцсеть ИИ-агентов, а ранее купил китайский стартап Manus за $2 млрд.

Внутри Meta также формируются новые команды исследователей ИИ, которым предлагают очень высокие зарплаты, чтобы привлечь ведущих специалистов отрасли. В прошлом году Цукерберг переманил главу ИИ-подразделения Apple "десятком миллионов долларов". Всего СМИ сообщали по крайней мере о 16 специалистов в области ИИ, которые покинули свои компании и перешли в Meta.

На фоне этого решения все отчетливее видна глобальная тенденция: крупнейшие технологические компании мира оптимизируют расходы и жертвуют рабочими местами, чтобы сосредоточиться на разработке новых ИИ-продуктов – и Meta здесь явно не последняя.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

