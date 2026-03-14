24 'монстра' в строю: вкратце о подводных лодках США класса 'Лос-Анджелес'

Даже спустя десятилетия после создания подводные лодки класса "Лос-Анджелес" остаются важной частью военно-морских сил США.

Атомные подводные лодки класса Los Angeles-class submarine, созданные еще в 1970-х годах, до сих пор играют важную роль в подводной войне. Несмотря на свой возраст, эти подводные лодки остаются одними из главных элементов подводного флота Военно-морских сил США, пишет 19FortyFive.

Почти половина ударного подводного флота

В настоящее время на службе находится 24 подводные лодки этого класса. Это почти половина всего ударного подводного флота США, который насчитывает примерно 50 субмарин.

Хотя первые лодки были построены еще в 1970-х годах, они прошли модернизацию до версии 688i. Обновление проводили оборонные компании Newport News Shipbuilding и General Dynamics Electric Boat.

Модернизированные подводные лодки получили цифровую систему боевого управления Mk 1 Combat Control System, что значительно расширило их возможности.

Современное вооружение и сенсоры

После модернизации подводные лодки могут использовать современные виды вооружения, в частности крылатые ракеты Tomahawk Block III и торпеды Mk 48.

Системы гидролокации позволяют подводным лодкам отслеживать цели с помощью буксируемых антенных решеток и сложных алгоритмов анализа сигналов.

Совместимость с новыми подводными лодками

Обновленные лодки класса "Лос-Анджелес" оснащены компьютерной системой TAC-3, которая работает с сетевыми протоколами и позволяет обмениваться данными с новыми подводными лодками.

Речь идет, в частности, о подводных лодках классов Virginia-class submarine и Columbia-class submarine.

Главная миссия – защита авианосцев

Основная задача этих подводных лодок – сопровождение авианосных ударных групп и борьба с вражескими подводными лодками.

Благодаря низкому уровню шума и высокой скорости они могут действовать на большом расстоянии от кораблей, создавая подводный оборонительный периметр для авианосцев.

Будущее флота

Несмотря на эффективность, подводные лодки класса "Лос-Анджелес" планируется постепенно выводить из эксплуатации по мере ввода новых лодок класса "Вирджиния".

В то же время в США растет обеспокоенность возможным дефицитом ударных подводных лодок в будущем. Поэтому Конгресс США и ВМС пытаются увеличить темпы строительства новых подводных лодок.

"Одним словом: незаменимый", – пишет издание.

