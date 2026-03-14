Трамп призвал Китай, Францию, Японию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив

Пока неизвестно, откликнулись ли какие-либо государства на этот призыв.

Президент США Дональд Трамп надеется, что многие страны направят свои военные корабли для обеспечения проходимости Ормузского пролива, однако он не рассказал подробно, какие именно страны это сделают. Об этом американский лидер написал в своем посте в Truth Social, передает Reuters.

"Многие страны, особенно те, которые пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы обеспечить открытость и безопасность пролива", - отметил Трамп.

Президент США выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят корабли в этот район.

"Тем временем Соединенные Штаты будут бомбить береговую линию до основания и постоянно сбивать иранские лодки и корабли с воды", - заверил он.

Как пишет Reuters, Белый дом пока не ответил на запрос о комментарии относительно того, согласились ли какие-либо страны направить корабли.

Ранее Трамп заявил, что Иран "полностью разгромлен" и хочет соглашения, которое он не примет.

"Фейковые СМИ ненавидят сообщать о том, как хорошо американские военные справились с Ираном, который полностью разгромлен и хочет заключить соглашение - но не то соглашение, которое я бы принял", - отметил он.

В то же время председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи пригрозил Украине ударами за помощь Израилю. Украина пока не прокомментировала эти угрозы.

"Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию Украины, в соответствии с Уставом ООН, законной и обоснованной целью для Исламской Республики", - подчеркнул Азизи.

Вас также могут заинтересовать новости: