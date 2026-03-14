Сербия готовится отражать вторжение трёх соседних стран, – президент Вучич

В Белграде считают, что соседи спят и видят, как бы совместно напасть на Сербию.

Сербия готовится к якобы возможному нападению альянса Хорватии, Албании и Косово. Об этом в эфире сербского телевидения заявил президент страны Александар Вучич.

"Мы готовимся к их нападению. Они ждут момента в будущем, когда разгорится более крупный конфликт между европейцами и русскими, и еще более крупный на Ближнем Востоке. Таковы их намерения, они ждут благоприятного момента, когда в мире наступит всеобщий хаос", – сказал он.

Вучич отметил, что сама Сербия не может превентивно напасть на Албанию и Хорватию, поскольку они являются членами НАТО. По его словам, жителям Сербии не нужно беспокоиться из-за этой угрозы, поскольку сербское государство "имеет достаточно сдерживающей силы", чтобы не допустить иностранного вторжения.

"Вы можете спать спокойно, граждане Сербии могут спать спокойно. Сербия достаточно сильна, чтобы сохранить свою территориальную целостность, суверенитет, свободу и безопасность своих граждан. Они не нападут на нас не потому, что не хотят, а потому, что знают, каким будет ответ", – сказал он.

Почему Вучич ожидает нападения на Сербию

Заявление Александра Вучича, очевидно, напрямую связано с декларацией об оборонном сотрудничестве, которую министры обороны Хорватии, Албании и Косово подписали год назад. Это соглашение предусматривает совместные военные учения, обмен опытом, повышение совместимости армий и противодействие гибридным угрозам. Декларация не означает создание полноценного военного союза, а позиционировалась как шаг к региональной стабильности и евроатлантической интеграции Косово.

В руководстве Сербии это сотрудничество трактуют как настоящий военный союз, направленный исключительно против Сербии. Такой подход вписывается в более широкий политический стиль Вучича, который опирается на историческую травму распада Югославии в 1990-х годах, непризнание независимости Косово со стороны Сербии, опасения сербов по поводу идеи создания "Великой Албании" и ощущение окружения Сербии странами НАТО.

