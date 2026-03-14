Астролог рассказала, когда наступит мартовское новолуние и кому оно откроет путь вперед.

Вторая половина марта принесет нам первое весеннее новолуние, и его энергия ощущается во всех сферах жизни - от самочувствия и работы до отношений и ухода за собой. В этот период особенно важно прислушиваться к себе и своим ощущениям и использовать возможности, которые открываются вместе с новым лунный циклом.

Астролог Вера Антонова поделилась с УНИАН практическими советами, как лучше всего пройти этот период и направить лунную энергию на пользу здоровью, карьерным решениям, отношениям и внешнему виду.

Видео дня

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда наступит первое новолуние весны 2026

Новолуние - это начало нового лунного цикла. Как рассказала УНИАН астролог Вера Антонова, оно наступит 19 марта в 03:23 по киевскому времени.

Именно в этот момент Луна окажется между Землей и Солнцем, поэтому ее освещенная часть будет обращена в сторону от нашей планеты, и спутник практически не будет виден на небе.

Новолуние произойдет в знаке Рыб.

Новолуние в марте 2026 - в чем его особенность

Новолуние в Рыбах имеет особое значение, ведь происходит накануне весеннего равноденствия - оно в астрологии считается началом нового астрологического года, отмечает Антонова. Именно поэтому, по ее словам, эта фаза Луны символически подводит итоги сложного периода, связанного с коридором затмений и ретроградным Меркурием.

Астролог подчеркивает, что предыдущие недели могли ощущаться довольно напряженно: многим было трудно сосредоточиться, появлялось ощущение растерянности или как будто все происходит само по себе, без четкого контроля. Мысли могли путаться, а решения давались нелегко. Однако после 19 марта этот "туман" постепенно начнет отступать и придет понимание дальнейших шагов:

Появится ощущение пробуждения и желание активно браться за дела. И это как раз очень удачное время для начала чего-то нового, потому что именно после весеннего равноденствия стоит решиться именно на то, что вы долгое время откладывали.

Что нельзя делать в новолуние - как оно отразится на здоровье, работе, отношениях

Энергия новолуния может ощущаться во всех сферах жизни - от физического состояния до профессиональных задач и личных отношений. По словам астролога, это время требует повышенного внимания к себе, своим эмоциям и привычкам. Важно понимать в этот период, чего нельзя делать в новолуние и что нужно.

Здоровье

"Новолуние может вызвать у многих чувство усталости, отечность, особенно у женщин. Также сонливость, "туман в голове". Нептун рассеивает энергию, поэтому может возникнуть ощущение, будто сил меньше, чем обычно. Организм может реагировать сильнее или необычно на алкоголь и лекарства. Возможно ослабление иммунитета, поэтому легче подхватить вирус или простуду", - предупреждает эксперт.

Работа

По словам астролога, в профессиональной сфере в этот период может появиться определенная неопределенность. Людям будет сложнее четко понять, в каком направлении двигаться дальше или какое решение будет самым правильным.

Влияние Нептуна вблизи новолуния может вызывать недоразумения, недосказанности и внезапные изменения условий, из-за чего планы могут казаться нечеткими или нестабильными.

Отношения

"В этот период может возникать склонность идеализировать партнера. Человек иногда видит не реальную личность, а образ, который сам себе создал. Усиливается потребность в романтике, нежности, заботе и откровенных душевных разговорах", - говорит астролог.

В то же время возможно и некоторое смешение чувств: иногда становится сложно понять, что именно вы на самом деле испытываете к этому человеку.

Красота

По словам эксперта, это не лучшее время для радикальных изменений во внешности. Люди часто действуют под влиянием эмоций и потом могут об этом пожалеть. Но для экспериментов со стилем, макияжем или новыми образами он может быть интересным.

"Я бы советовала делать процедуры по увеличению, если хотите что-то подтянуть. Также можно постричься, чтобы волосы лучше росли", - советует Антонова.

Что принесет новолуние каждому знаку Зодиака - прогноз от Веры Антоновой

По словам астролога, легче всего новолуние перенесут Раки и Скорпионы, ведь для водных знаков оно естественное, поэтому им легче "поймать волну" энергий. Также этот период будет гармоничным для Тельцов, Козерогов и Дев:

Раки могут получить хорошие новости или новые возможности, появится больше ясности в планах на будущее.

Скорпионам творческие идеи могут принести хороший результат, приятные события, связанные с детьми или хобби.

У Тельцов возможны приятные знакомства или полезные контакты, поездки, обучение или новые идеи могут сложиться очень удачно.

Для Козерогов - удачный период для карьерных шагов или новых проектов, шанс на систематизацию жизни и удобный старт нового этапа.

У Дев может наблюдаться улучшение здоровья. Также это может быть хорошим временем для внедрения новых полезных привычек. Кроме того, вероятны полезные знакомства или советы, которые помогут продвинуться вперед.

Труднее всего будет в новолуние Рыбам, Стрельцам, Овнам, Львам, Близнецам, Весам и Водолеям.

Рыб ждет полная трансформация и переоценка своих целей и мечтаний.

Стрельцам в этот период стоит быть более осторожными с решениями, принимаемыми под влиянием эмоций. Существует риск действовать слишком импульсивно, не взвесив всех обстоятельств. Кроме того, может возникнуть склонность переоценивать собственные силы и возможности, что впоследствии может привести к разочарованию или необходимости пересматривать свои планы.

У Овнов возможны недоразумения или даже конфликтные ситуации в профессиональной сфере. Причиной этого может стать поспешность в решениях или действиях, когда нет времени тщательно все обдумать. Поэтому в работе лучше проявить больше сдержанности и внимательности к деталям.

У Львов в это время может появиться стремление к большим достижениям. Однако реальные обстоятельства могут не совсем соответствовать высоким ожиданиям. Из-за этого существует вероятность некоторого разочарования, если планы не реализуются так быстро или так ярко, как хотелось бы.

Близнецам особое внимание стоит уделить общению. В этот период возможны недоразумения в коммуникации: слова могут быть неправильно истолкованы, а договоренности восприняты иначе. Из-за этого есть риск случайно создать себе лишние трудности во взаимодействии с людьми.

Весам стоит более осторожно подходить к оценке как партнерских отношений, так и финансовых перспектив. Существует риск переоценить возможности партнеров или слишком оптимистично взглянуть на материальные вопросы, что впоследствии может потребовать корректировки ожиданий.

Водолеям в повседневных делах может не хватать четкости и определенности. Рутинные задачи могут казаться более запутанными, чем обычно. К тому же может усилиться эмоциональная чувствительность к происходящему вокруг, поэтому важно стараться сохранять внутренний баланс и не реагировать слишком остро на мелочи.

Вас также могут заинтересовать новости: