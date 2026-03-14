Силы обороны перехватили инициативу и заблокировали россиян на Запорожье, - Волошин

Украинские военные восстановили контроль над территорией площадью более 400 кв. км.

В Запорожской области, на Александровском направлении, подразделения ВСУ заблокировали россиян и проводят контратакующие действия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, на Александровском направлении ВСУ добиваются успехов.

"Мы пытаемся на некоторых участках линии боевого столкновения перехватить инициативу, успешно проводим контратакующие действия. И даже на некоторых участках заставляем врага перейти к обороне", – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что Силы обороны восстановили контроль над территорией площадью более 400 кв. км и продолжают активные действия.

"Мы заблокировали врага, не даем ему подвести свои группы закрепления. Наши воины нанесли врагу такие потери, что несколько его штурмовых подразделений утратили наступательный потенциал. Сейчас их отводят для доукомплектования", – отметил военный.

Вместо российских подразделений, понесших значительные потери, противник заводит другие, которые приступят к обороне, добавил Волошин.

Напомним, офицер отдела связи 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко рассказал, что украинским защитникам удалось осуществить неожиданные для российских захватчиков действия на Александровском направлении - перехватить инициативу.

По его словам, перехватить инициативу удалось благодаря тщательному планированию операции, выбранной стратегии, которая позволила навязать противнику невыгодный для него темп боевых действий.

