НБУ быстро сжигает валютные резервы, пытаясь сдержать проседание гривни, – СМИ

За два с половиной месяца, прошедшие с начала года, золотовалютные резервы Украины сократились более чем на 8 миллиардов долларов.

Национальный банк Украины быстро расходует валютные резервы государства, пытаясь удержать курс гривни. Об этом пишет профильное издание "Минфин".

По данным журналистов, в течение последней недели НБУ продал на межбанковском рынке более 1 млрд долларов, чтобы сдержать падение национальной валюты. За это же время Нацбанк не выкупил обратно ни одного доллара.

Издание отмечает, что "такая односторонняя политика" началась еще в прошлом году. Как подсчитали журналисты, в целом с начала текущего года НБУ таким образом потратил более 8,3 млрд долларов. При этом обратных закупок иностранной валюты, по данным "Минфина", регулятор не проводил.

"Фактически государство продолжает искусственно поддерживать предложение, удовлетворяя структурный дефицит на рынке за счет накопленных запасов. Многомиллиардные валютные интервенции оказались неспособными остановить системное обесценивание национальной валюты", – говорится в публикации.

Журналисты констатировали, что, несмотря на вливание валюты на рынок со стороны НБУ, с начала года доллар подорожал на 1,86 гривни, а евро – на 1,15 гривни. При этом европейская валюта еще и пересекла психологическую отметку в 50 гривень.

Как писал УНИАН, в субботу наличный курс доллара в украинских обменниках установился на уровне 44,30–44,65 гривни при продаже. Европейскую валюту украинские обменники продавали по 51,20–51,60 гривни.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН рассказала, что рост мировых цен на энергоносители, вызванный войной на Ближнем Востоке, может нанести дополнительный удар по стабильности гривни.

