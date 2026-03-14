Премьер-министр Бельгии призвал ЕС 'договориться' с РФ, чтобы закончить войну в Украине

Известно, что несколько европейских лидеров недавно пытались возобновить контакты с российским диктатором.

Европейский Союз пока не может заставить Россию пойти на уступки и должен получить мандат от своих стран-членов для ведения переговоров с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Le Monde.

"Поскольку мы не можем угрожать [Владимиру] Путину, отправляя оружие в Украину, и не можем экономически задушить его без поддержки США, остается только один способ: заключить соглашение", - подчеркнул он.

По словам политика, заставить Россию капитулировать можно только при условии "100-процентной поддержки со стороны США"

"Но они (американцы - УНИАН) вовсе не на стороне Украины. Иногда мне кажется, что они ближе к Путину, чем к [Владимиру] Зеленскому. Без мандата на переговоры в Москве мы не сядем за стол переговоров, где американцы будут давить на Украину, чтобы она согласилась на соглашение. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас", - сказал Барт де Вевер.

В Le Monde напомнили, что несколько европейских лидеров, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, недавно пытались возобновить контакты с российским диктатором, чтобы не позволить Дональду Трампу в одиночку пытаться достичь урегулирования конфликта.

Но глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас считает, что страны Европы должны сначала прийти к соглашению между собой относительно того, чего они ожидают от РФ, прежде чем обращаться к ее президенту.

В то же время Германия также требует большой бдительности в отношении условий, которые необходимо выполнить для прекращения боевых действий.

"Мы все должны осознавать, что то, как мы прекратим эту войну в Европе, окажет долгосрочное влияние на нашу жизнь и нашу роль в мире", - отметил канцлер Фридрих Мерц в конце февраля, считая, что Россия "не побеждает" в этом конфликте.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее специальный представитель США Стив Виткофф анонсировал "дополнительный прогресс" в мирных переговорах уже в ближайшие недели. По его словам, "под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне".

"Мы благодарим правительство Швейцарии за проведение этих переговоров и президента Дональда Трампа за его лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы", - сказал Виткофф.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, почему окончание войны в Украине не наступит скоро. Он считает, что агрессор должен осознать, что допустил ошибку.

"Вполне законно дать переговорам шанс. В конце концов, именно Украина должна решить, что для нее приемлемо. Но Путин продолжает выдвигать максималистские требования - требования, на которые Украина согласиться не может. Поэтому, несмотря на надежду и поддержку переговоров, моя трезвая оценка заключается в том, что мы еще не близки к миру", - отметил Сикорский.

