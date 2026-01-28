В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,10 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 января, подешевел на 18 копеек и составляет 43,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 40 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,50 гривни, а евро - по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду снизился на 19 копеек и составляет 43,10 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 26 копеек и составляет 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 28 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 17 копеек.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,23 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 января – 51,06 грн/евро).

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,16 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,62 грн/евро, а курс продажи - 51,26 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: