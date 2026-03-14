Когда закончится война в Украине: командир полка 'Ахиллес' назвал год

Если Украина устоит, то мирное соглашение будет подписано на гораздо более выгодных условиях, считает Федоренко.

В 2026 году могут произойти наиболее жесткие боевые действия на линии фронта. Такое мнение высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Армия Медиа".

"Если оценивать финансово-экономические возможности Российской Федерации и в целом потенциал их страны. Я могу ошибаться. Но по имеющимся признакам кажется, что 2026 год станет годом финальных, наиболее ожесточенных сражений, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. В первой половине 2027 года начнется снижение интенсивности боевых действий, и тогда появится та самая предпосылка (для завершения войны, – УНИАН)", – сказал Федоренко.

Он добавил, что Украине важно выстоять в этот период. И если это удастся – на переговорах позиция РФ может быть иной.

"У нас есть потенциал для того, чтобы устоять. И когда мы устоим, тогда будет подписано мирное соглашение на тех условиях, которые позволят нам сохранить государственность, сделать страну процветающей. И со временем политико-дипломатическим путем вернуть те территории, которые являются нашими по определению. Потому что диктаторская власть Путина уже шатается, и он не бессмертен. Об этом нужно помнить", – добавил Федоренко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны на Ближнем Востоке мирные переговоры, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесены. По его словам, США предлагают провести переговоры на своей территории, поскольку чиновники Вашингтона не могут покидать страну на фоне войны с Ираном. Тогда как РФ предлагает в качестве площадки Турцию или Швейцарию.

Между тем в России заявили, что Москва "сохраняет надежду" на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по завершению войны в Украине. В то же время пресс-секретарь Путина Песков также подтвердил, что на данный момент нет четкой даты и времени следующей встречи.

