Глобализация закончилась: Сунак призвал мир готовиться к новым экономическим кризисам

Риши Сунак назвал наиболее уязвимые узкие места глобальной экономики.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке TheTimes назвал наиболее уязвимые места для развития дальнейших мировых кризисов, в которые может вступить мир после эскалации на Ближнем Востоке.

По его мнению, современная мировая экономика имеет несколько критически уязвимых "узких мест". Речь идет о таких стратегических морских маршрутах, как Тайваньский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Омбайский и Ормузский проливы. Сунак сравнивает их с так называемыми "пятью ключами" адмирала Джона Фишера – стратегическими точками контроля морских путей Британской империи. Но ключевое различие заключается в том, что если империя владела всеми ключами Фишера (Сингапур, мыс Доброй Надежды, Александрия, Гибралтар и Дувр), то современные "узкие места" мировой торговли находятся на линиях геополитического напряжения.

Особую опасность, по словам Сунака, представляет ситуация вокруг Ормузского пролива. Ранее считалось, что Иран не решится полностью перекрыть этот маршрут, поскольку значительная часть его экспортных доходов зависит именно от торговли через эти воды. Однако сейчас Тегеран пытается ограничить проход судов, фактически блокируя его для всех, кроме дружественных стран.

По мнению Сунака, таким образом Иран пытается оказать давление на мировую экономику, сделав дальнейшую эскалацию конфликта слишком дорогостоящей для международного сообщества. Если США не смогут обеспечить свободное судоходство через пролив, последствия будут серьезными – и не только для экономики.

Рост цен на нефть и ресурсы

Закрытие Ормузского пролива, отмечает бывший премьер, способно вызвать масштабные потрясения на мировых рынках. Цены на нефть уже демонстрируют значительные колебания на фоне конфликта в Иране.

Однако последствия могут затронуть далеко не только энергетический сектор. Так, в индийском городе Бангалор рестораны уже вынуждены закрываться из-за нехватки газа. Южнокорейские производители электроники опасаются возможного дефицита гелия, который используется в производстве микросхем. В Великобритании фермеры сталкиваются с ростом цен на удобрения, что ставит под угрозу сельскохозяйственное производство, особенно в начале весенней посевной.

Сунак подчеркивает, что нынешний кризис поставок уже стал четвертым за последнее десятилетие.

Нарушение геоэкономической стабильности

В этих условиях, считает бывший премьер, западные страны должны срочно повышать свою устойчивость. В частности, он обращает внимание на важность стратегических энергетических резервов.

"Мы в Великобритании должны укреплять свою устойчивость. Вмешательство на нефтяном рынке показало, насколько полезны стратегические резервы в условиях кризиса. Но у нас очень ограниченные стратегические запасы газа, едва хватает на несколько дней", – отмечает Сунак.

Отдельной проблемой он называет недостаточные производственные мощности западной оборонной промышленности. С начала войны против Украина Россия смогла производить примерно в три раза больше артиллерийских снарядов, чем Великобритания и её союзники поставили Киеву.

"С учетом масштабов западных экономик этого не должно было произойти", – отмечает Сунак.

В завершение Сунак предупреждает: если Запад не укрепит свою оборонную и экономическую устойчивость, его позиции в мире могут ослабнуть. Поэтому, подчеркивает он, стоит вспомнить древнеримский принцип: si vis pacem, para bellum – "хочешь мира, готовься к войне".

Военные контракты Ирана

Иран заключил секретное соглашение с Россией на сумму 500 млн евро о приобретении тысяч современных переносных ракетных комплексов в рамках самой масштабной программы восстановления системы противовоздушной обороны, разрушенной во время прошлогодней войны с Израилем.

Издание NYT считает, что дешевого и быстрого сценария проведения военной операции со стороны США против руководства Ирана нет. Прогнозируется, что США могут понести тяжелые потери, если глава Белого дома решится на этот шаг. По мнению экспертов, атака на Иран станет значительно сложнее, чем операция в Венесуэле. Более того, это может потенциально втянуть США в длительный конфликт.

