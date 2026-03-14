НАТО 'охотится' за российскими подводными лодками в Арктике, – BI

Альянс пытается перехватывать российские подводные лодки ещё в арктических водах, пока они не вышли в открытый океан.

НАТО расширяет военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике, увеличивая количество патрулирований и совместных операций союзников. Основная цель – обнаруживать подводные лодки России до того, как они смогут выйти в глубокие воды Атлантического океана. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на западных чиновников.

Начальник Объединенного штаба Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен заявил, что за последние два-три года активность сил альянса в регионе более чем удвоилась – в воздухе, на море и на суше.

По его словам, это частично связано с ростом развертывания российских подводных лодок в северных водах и необходимостью постоянного наблюдения за ними.

Российский подводный флот

Россия имеет один из крупнейших подводных флотов в мире – примерно 64 действующих подводных лодки. Значительная их часть входит в состав Северного флота России, базирующегося в Мурманской области на побережье Баренцева моря.

Чтобы попасть в Атлантику или дальше в Средиземное или Балтийское море, российские подводные лодки обычно проходят через арктические воды, а затем направляются на юг через Северное море или через стратегический пролив GIUK между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Почему важно отслеживать подводные лодки

Пресс-секретарь Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл пояснил, что союзники пытаются перехватывать подводные лодки еще в относительно мелководных районах.

"Если они выходят в глубокий Атлантический океан, отслеживать их значительно сложнее", – подчеркнул он.

Новые операции и учения

Для противолодочных операций страны НАТО используют фрегаты, подводные лодки, вертолеты и патрульную авиацию. Некоторые союзники также инвестируют в новые системы наблюдения.

В прошлом месяце у побережья Норвегии прошли учения Arctic Dolphin 26, направленные на оборону Северной Атлантики и контроль пролива GIUK.

Кроме того, командование JFC Norfolk координирует новую операцию сдерживания Arctic Sentry.

Роль новых членов НАТО

Усиление присутствия альянса также связано с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции после полномасштабного вторжения России в Украину. Благодаря этому количество арктических государств в блоке выросло с пяти до семи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники стремятся выработать единый подход к безопасности в Арктике и усилить постоянное военное присутствие в регионе.

Российский подводный флот – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия задействовала подводную лодку и другие военные корабли для сопровождения нефтяного танкера, который пытался избежать задержания американской Береговой охраной в Атлантическом океане.

Береговая охрана США начала его преследование в рамках масштабной кампании по выявлению и задержанию так называемого "теневого флота", перевозящего нелегальную нефть, в частности российского происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: