После критики правительство решило ограничить программу 'Кэшбэк на топливо'

Правительственную программу "Кэшбэк на топливо" планируют ограничить. В месяц один человек сможет получить по ней не более тысячи гривен. Об этом заявил представитель пресс-службы Кабмина Иван Пальчевский.

В соцсети Facebook он прокомментировал публикацию директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, который жестко раскритиковал "Кэшбэк на топливо" как вредный популизм.

"По этой программе планируется ограничение в 1000 грн на потребителя в месяц", – кратко прокомментировал этот пост Иван Пальчевский.

"Кэшбэк на топливо": что известно

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала запуск новой правительственной программы по массовой раздаче бюджетных денег. С 1 мая государство будет компенсировать гражданам от 5 до 15 процентов стоимости топлива на АЗС, в зависимости от типа – газ, бензин или дизель.

Новость вызвала волну возмущения среди общественности и экспертов. Экономист Глеб Вышлинский, в частности, отмечал, что фактически речь идет о субсидиях "владельцам многолитровых тачек". По мнению эксперта, в мирное время "это было бы тупо", а во время войны такое решение – "почти диверсия".

