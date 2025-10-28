Курс гривни к евро установлен на уровне 48,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 29 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,08 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также ослабилась. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть гривня потеряла тоже 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,06/42,10 грн/долл., а евро - 48,92/48,95 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара 28 октября составил 42,20 гривни за единицу американской валюты, а продать доллар можно по курсу 42,13 гривни. При этом курс наличного евро в составлял 49,40 гривни, а курс продажи - 49,23 гривни за единицу европейской валюты.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 42,20 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составлял 49,40 гривни за евро.

Кроме того, продать американскую валюту в "ПриватБанке" 28 октября можно было по курсу 41,60 гривны, а евро - по курсу 48,40 гривны за единицу иностранной валюты.

