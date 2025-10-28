'ПриватБанк' показал свежий курс валют: сколько стоит доллар и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 49,50 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 28 октября, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 49,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 октября, остался вырос на 24 копейки до 49,50 гривни.

Национальный банк Украины установил на 28 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,97 гривни за один евро.

В то же время средний курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос еще на 10 копеек и составляет 42,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар. К тому же средний курс евро к гривне подорожал на 17 копеек и составляет 49,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,65 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,13 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,23 грн/евро.

