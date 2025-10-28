Продать доллар можно в среднем по курсу 41,83 грн, а евро - 48,65 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 28 октября, вырос еще на 10 копеек и составляет 42,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,65 гривни за евро.

Какой курс доллара в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,13 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,23 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,97 гривни за один евро.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчинин считает, что в течение последней недели октября гривня продолжит постепенное снижение относительно иностранных валют. По его словам, колебания валюты будут зависеть от действий НБУ.

По мнению члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Аннм Золотько, колебания курса валюты, скорее всего, будут "волнообразными".

