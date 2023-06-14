Несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский центральный банк призывает банки из Еврозоны свернуть все операции и немедленно уйти из России.

Такое заявление сделал глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, отметив при этом, что несмотря на то, что большая война в Украине длится больше года, несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России, сообщает Reuters.

"Я считаю, что важно, чтобы банки оставались сосредоточенными на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, выходе с рынка как можно скорее", – сказал Энриа.

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Он также отметил, что банки больше не предоставляют новые кредиты в России и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы, включая требование одобрения президента.

"Это процесс, который мы не только хвалим, но мы сильно давим на банки, потому что существует огромный репутационный риск из-за продолжения работы в России", – сказал он.

Raiffeisen и UniCredit, которые, как говорят, сокращают свой бизнес в России, играют немаловажную роль для российской экономики, борющейся с широкими санкциями Запада.

Война в Украине и Raiffeisen

Raiffeisen уже заинтересовались фискальные органы США. Банк внесен список международных спонсоров войны. Власти ЕС требуют от банка покинуть РФ, а Польша предлагает ввести санкции.

По состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России. Рынок страны-агрессора обеспечивает около 40% прибыли всей банковской группы Raiffeisen. В России прибыль банка после налогообложения составила 301 млн евро по сравнению с 96 млн евро годом ранее.

23 мая 2023 года появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения. Если RBI сможет все-таки выделить российский бизнес в отдельную компанию, это может сделать владельцев Raiffeisen Bank International акционерами новой компании, зарегистрированной в Вене.

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