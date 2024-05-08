В 2023 году наибольшее количество операций по платежным картам пришлось на расчеты в торговой сети - почти 70%.

Общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками, превысило 115 млн шт., а это в среднем по 3 карты на каждого совершеннолетнего гражданина страны.

Об этом рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская. Ссылаясь на данные НБУ, она отметила, что в общем количестве платежных карт более 45,3% - это карты для осуществления расходных операций (более 52 млн шт.) и в течение 2023 года по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 12,5%.

Кроме того, существенно изменилось количество бесконтактных карт: с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество увеличилось на 17% - до 30,6 млн шт., поэтому уже почти 59% активных карт являются бесконтактными.

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"По итогам 2023 года в украинских торговых сетях почти 90% от общего количества и сумм безналичных операций осуществлялись с использованием бесконтактной оплаты и NFC-технологии", - подчеркнула Довгальская.

По словам эксперта, в 2023 году наибольшее количество операций по платежным картам пришлось на расчеты в торговой сети - почти 70% (около 5 млрд операций). В то же время переводы с карты на карту являются лидерами по суммам операций - 37,1% (или 1 478,6 млрд грн).

Банкир также сосредоточила внимание на основных способах избежания мошенничества с платежными картами. По ее словам, сейчас банки активно внедряют технологии для защиты своих клиентов и от противоправных действий злоумышленников. Так, наиболее действенными способами противодействия мошенничеству являются:

отдельная SIM-карта для финансовых счетов (для финансовых операций лучше использовать отдельную SIM-карту и никому не разглашать ее номер);

открытие виртуальной платежной карты (рекомендуется оформить платежную карту в онлайн-банкинге, чтобы использовать ее для покупок в интернете);

установление лимитов на оплату в интернет-магазинах, на снятие наличных и перевод средств;

надежные пароли (надежные способы защиты от мошенничества с платежными картами предусматривают установку паролей для карт, входа в онлайн-банкинг и электронную почту).

"Самый простой совет и одновременно самый весомый: для чувства полной безопасности стоит не разглашать PIN-код или пароли входа, тем более - не записывать его в смартфоне или на листе бумаги, сложенном в кошельке. Расчет картой - это быстро и удобно, однако всегда стоит быть бдительным и заботиться о собственной безопасности", - советует банкир.

Применение платежных карт

В декабре 2023 года финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта" представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.

Ранее УНИАН писал, что американская компания Sentry Enterprises показала первые в мире банковские карты, оснащенные OLED-дисплеями. Они называются Radiance, поддерживают системы Visa и Mastercard, а выпускать их могут различные банки.

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