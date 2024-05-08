По словам Ивана Ступака, ВСУ должны уничтожать вражеские самолеты на местах их базирования.

Главной целью для Вооруженных сил Украины в противостоянии российским оккупантам должны стать самолеты с фугасными авиационными бомбами (ФАБами). Об этом в интервью УНИАН сказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, эти самолеты "несут одномоментно по 3-4 ФАБа, запускают в один участок, и просто как консервным ножом вонзаются в нашу оборону".

"Почему упала Авдеевка? Из-за ФАБов. Почему может упасть Часов Яр? Из-за ФАБов. Россияне этим капитально кичатся. Они экономят живую силу. Они экономят людей и технику. Потому что летит самолет, за 40-50 километров выпускает серию ФАБов. Они летят в одну точку. Они дешевые просто крайне по сравнению со всем остальным", - отметил эксперт. Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас ВСУ должны уничтожать вражеские самолеты на местах их базирования и "убивать пилотов российской боевой авиации".

"Или уничтожать эти самолеты на этапе подлета к Украине. До точки запуска. Это действительно будет большая выгода для нас, если не будет в воздухе российской авиации, а будет украинская, и над головами наших военных не будет российских ФАБов и вертолетов. Это действительно будет большая польза и возможность остановить продвижение россиян", - считает Ступак.

Война в Украине - последние новости

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали поиска агентуры России в Украине. По его словам, с начала 2024 года сотрудники спецслужбы разоблачили 11 вражеских агентурных сетей.

Как сказал Малюк, эти сети, в частности, занимались корректировкой российских обстрелов в разных регионах.

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