По словам Дикого, в случае захвата Часового Яра Россия сможет угрожать четырем крупным городам в Донецкой области.

Россиянам поставили цель захватить Часов Яр и неважно, произойдет это 9 мая или позже, заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в комментарии "Украинской правде".

"Битва за Часов Яр разворачивается сама по себе, не до 9 мая, как говорили. Ведь если бы стояла задача взять до 9 мая, то что, еще 2 дня мы его удержали, а дальше вздохнули с облегчением? У них задача - взять Часов Яр и неважно - 9 или 19 мая", - сказал Дикий.

Он также отметил, что захват города станет для России не тактической, а стратегической победой, которая позволит продвигаться ей дальше.

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"Битва за Часов Яр означает битву за Донбасс. Если мы потеряем Часов Яр, мы потеряем Донецкую область. Если россияне его возьмут, то невозможно спасти целую большую агломерацию - Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Четыре больших города как минимум, из них нужно будет эвакуировать все население. Ведь эти города станут зоной боевых действий. А учитывая то, что они в низине, а Часов Яр - это высота, то и удержать будет достаточно сложно. Поэтому сейчас главная ставка делается на то, чтобы именно удержать Часов Яр", - пояснил Дикий.

По словам эксперта, для удержания Часового Яра Украине нужно иметь две составляющие - вооружение и личный состав. И если первое уже в пути, то со вторым могут возникнуть проблемы.

"Вопрос в том, хватит ли нам людей, чтобы его удержать. Я не открою тайну, когда скажу, что в Часовом Яру сейчас воюют подразделения спецназа ГУР. К сожалению, это многое мне сказало. Если спецназ ГУР сажают удерживать укрепрайон, это означает, что никого из командования в резерве не осталось", - отметил Дикий.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации от Генштаба, РФ продолжает штурмовать позиции Сил обороны по всей линии фронта. Самыми сложными остаются Авдеевское, Бахмутское и Купянское направления.

Заход оккупантов в Часов Яр прокомментировал боец НГУ Андрей Отченаш. Он отметил, что пока российские оккупанты не смогли прорваться в город.

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