Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,68 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 8 мая, снизился на 5 копеек и составляет 39,75 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,15 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 16 копеек – до 39,68 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 18 копеек и составляет 42,74 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар не изменился и составляет 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 1 копейку и составляет 42,87 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,30 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривня выросла на 9 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: