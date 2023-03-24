Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Raiffeisen зарабатывает деньги в России и вносит вклад в бюджет.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International, если он продолжит работать в России,

"Должна быть установлена конкретная дата, когда те компании, которые развивают бизнес в России, такие как Raiffeisen International Bank, должны будут остановить свою деятельность в России. В противном случае к ним должны быть применены санкции", - сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что Raiffeisen зарабатывает деньги в России и вносит вклад в бюджет.

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Работа Raiffeisen в России - детали

Австрийский Raiffeisen Bank является наиболее важным западным банком, который продолжает работать в РФ. Он обслуживает около четверти всех переводов в евро на территорию России.

23 марта Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Позже Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России.

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