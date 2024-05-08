День семьи в Украине в этом году отмечают вместе с Международным днем семьи.

День семьи - один из самых трогательных праздников. В этот день говорят "Спасибо" всем, кого считают своей семьей, независимо от родственных уз. Долгое время день семьи Украина отмечала 8 июля, но в этом году дата празднования изменилась. Рассказываем, почему и когда будут отмечать День семьи в Украине 2024.

Когда День семьи 2024 в Украине

В 2023 году в Украине отмечали два семейных праздника:

15 мая - Международный день семьи;

8 июля - украинский День семьи (День родини).

При чем, последнюю дату 8 июля праздновали с 2011 по 2023 год и она совпадала с российским Днем семьи, любви и верности - в украинском обществе были разные взгляды касательно целесообразности его празднования.

Видео дня

28 июля 2023 года указом президента Украины Владимира Зеленского вместо Дня семьи 8 июля был установлен День семьи 15 мая, то есть, в один день с Международным днем семьи, который был основан ООН в 1993 году.

В 2024 году День семьи в Украине впервые отметят​​​​ 15 мая.

День семьи - традиции

Семья - самое дорогое, что есть в жизни. Особенно ее ценность ощущаешь сейчас, в нелегкое военное время. В День семьи традиционно проходят просветительские и праздничные мероприятия - тематические конференции, благотворительные акции, концерты.У Международного дня семьи каждый год меняется тема праздника - например, проблемы бедных семей, культура здоровой жизни в семье, воспитание детей, семейные традиции и т.д.

Но главная задача этого дня - уделить внимание дорогим сердцу людям. Устройте семейный обед или ужин, отправляйтесь вместе на пикник, вспомните все вместе свое генеалогическое дерево. А если нет возможности встретиться с родными, то постарайтесь позвонить им и сказать "Люблю" и "Спасибо" за все светлое и хорошее, что они подарили нам.

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