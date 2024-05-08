В клубе считают, что футболиста задержали незаконно.

На Закарпатье работники ТЦК 7 мая остановили на вокзале и доставили в военкомат игрока ФК "Хуст" Николая Сираша. Об этом говорится в заявлении клуба.

"Николая Сираша - одного из основных игроков ФК "Хуст" (клуб 1-й лиги) прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в силу", - говорится в заявлении.

В клубе добавили, что связь с футболистом отсутствует, его дальнейшая судьба - неизвестна.

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Также в ФК утверждают, что чемпионат Украины находится на грани срыва.

"Команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут участвовать три клуба?" - сказано в заявлении.

Команда надеется, что руководство украинского футбола поможет разобраться в этой ситуации.

В Закарпатском ОТЦК и СП отреагировали на заявление ФК "Хуст", отметив, что болеют за украинский футбол, но защиту государства ставят на первое место.

Там объяснили, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. В частности, если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - говорится в комментарии ТЦК, предоставленном УНИАН.

Также в Службе по связям с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП заявили, что относительно возраста мужчины, о котором говорится в комментарии, идет уточнение. Вместе с тем в ТЦК подчеркнули, что мобилизация происходит исключительно в рамках действующего законодательства.

Другие задержания работниками ТЦК военнообязанных

Недавно во Львове представители ТЦК задержали двух медицинских физиков онкологического центра для уточнения учетных данных. Их забрали в военкомат по дороге на работу. Эти действия привели к временному прекращению предоставления услуг онкобольным.

Впоследствии работникам медучреждения вручили повестки по месту регистрации, их отпустили.

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