По мнению Александра Мусиенко, РФ пытается попасть не только в объекты энергетической инфраструктуры, но и в газовые хранилища в Украине.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал массированный ночной обстрел России по территории Украины.

"Это был один из возможных массированных ударов. Я думаю, что ракеты накапливались и ударов может быть 2-3, возможно больше. Если говорить об ударе, то можно увидеть, что не изменилось то, что ракеты меняют траекторию полета довольно часто. Для того, чтобы лететь на Киевскую область, они могут пролететь половину Украины", - сказал эксперт.

Он также добавил, что под ударом России была не только украинская энергетика, но и газовые хранилища.

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"Очевидно, они пытаются добраться до больших хранилищ газа, которые есть на Львовщине. Мы видим, что Стрый и соседние районы постоянно под угрозой. Если сравнивать с ракетным террором в 2022-23 годах против энергетики, сейчас добавились также и газовые хранилища. К тому же это хранилища, в которые может быть газ, закачанный европейскими компаниями. Это может свидетельствовать о том, что Россия прибегает к очередному витку эскалации не только против Украины, но и против Европы. Я думаю, что это из-за еще более жесткой позиции стран ЕС в поддержку Украины", - пояснил Мусиенко.

Кроме того, эксперт также отметил визит китайского лидера Си Цзиньпиня во Францию. По мнению Мусиенко, это может повлиять на возможности РФ изготавливать различные типы ракет.

"Что касается количества ракет, то мне интересно посмотреть на количество производства Россией ракет после визита Си Цзиньпиня во Францию. Он же говорил, что они будут контролировать компании, которые передают технологии двойного назначения в Россию. Интересно, насколько это соответствует действительности, или это будет на словах, или Китай сейчас возьмется за компании, которые через третьи страны поставляют что-то РФ. Потому что это действительно повлияет на темпы и объемы производства Россией", - отметил Мусиенко.

Ночной обстрел РФ: что известно

В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Украине массированный ракетный удар. В частности, целились по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В Воздушных силах рассказали, что Россия в ночь на 8 мая запустила 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 59 целей врага.

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