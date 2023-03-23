В Агентстве отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК. Отмечается, что одна из крупнейших австрийских банковских групп ведет работу в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 млн клиентов.

"Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что, кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen еще и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

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В НАПК отмечают, что Raiffeisen работает в Москве с 1996 года и входит в перечень системно значимых российских банков, что подчеркивает его важность для экономики России, которая борется с санкциями демократического мира.

"Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, которые продолжают работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов. На сегодня Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, по которому российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные прибыли, из которых потом финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами", - отметили в Агентстве.

Так, осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский "Райффайзен Банк" обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На российское дочернее представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы.

"В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ 559 млн евро", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.

"В частности, Raiffeisen не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. К тому же, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией", - подчеркнули в НАПК.

Так, Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. "Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитного портфеля", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в НАПК, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

Скандал вокруг деятельности Райффайзен банка в России

Как сообщал УНИАН, несмотря на заявления о готовность группы Raiffeisen Bank International уйти с российского рынка, сделанные еще прошлой весной, австрийские банкиры продолжают свою деятельность на территории РФ. В феврале RBI сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России.

В январе стало известно, что российское подразделение RBI предоставляет льготы по кредитованию россиянам, участвующим в войне против Украины. Также в документах российского "Раййфайзена" признаются оккупированные "ДНР" и "ЛНР". Австрийский Raiffeisen Bank International признал, что его российский филиал предоставляет льготы оккупантам, но заявил, что якобы не может ничего с этим поделать.

В феврале стало известно, что власти США начали проверку в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с возможным пособничеством российской агрессии против Украины. Если ответы RBI не удовлетворят управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Вашингтон может ввести санкции. После получения запроса от США акции Raiffeisen Bank International показали серьезное падение - 20 февраля они упали на 7%.

После этого Raiffeisen Bank ограничил валютные расчеты со всеми российскими банками, за исключением пятерых. Какие именно банки остались в корреспондентской сети Raiffeisen не уточняется.

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