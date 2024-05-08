В День памяти вспоминают всех жертв Второй Мировой войны и отмечают победу над нацистской Германией.

В среду 8 мая 2024 года Украина вместе Европой День памяти и примирения, посвященный чествованию памяти погибших во Второй Мировой войне, а также победе над нацистской Германией и её союзниками. В войне по приблизительным оценкам погибло от 5 до 8 миллионов украинцев, а почти 700 городов были разрушены. Память означает, что мы помним всех военных и цивильных жертв этой войны, а примирение - что страны Европы заключили мир после войны.

В 2024 году Украина отметит День памяти во время другой полномасштабной войны. Отмечая 79-ю годовщину окончания Второй мировой войны, мы верим, что в календарях вскоре появится День победы над Россией. Мы собрали поздравления и картинки с Днем памяти и примирения 8 мая.

День памяти и примирения - история даты

Вторая Мировая война продолжалась с 1939 по 1945 год. 7 мая 1945 года командование Третьего Рейха подписало акт о капитуляции Германии во Франции, а на следующий день 8 мая документ ратифицировали в Берлине. Затем ночью 8 мая по требованию Сталина был подписан ещё один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии". В Москве на тот момент уже наступило 9 мая.

Видео дня

С тех пор в большинстве стран Европы День окончания Второй Мировой войны отмечают 8 мая, а в СССР праздник был 9 мая из-за разницы часовых поясов.

Много лет Украина продолжала отмечать День победы 9 мая по советской традиции. Однако в 2023 году Верховная Рада установила новый праздник День памяти и победы над нацизмом во Второй Мировой войне. Датой торжества будет 8 мая, как в других европейских странах. Символом дня стал цветок красного мака.

Поздравления с Днем памяти и примирения 8 мая

Поздравляю с Днем памяти и победы над немецким нацизмом! Желаю всем нам вскоре отпраздновать ещё один великий день победы. Слава Украине!

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Вечная и светлая память украинским воинам, которые отдали свои жизни во Второй Мировой войне. Помним их подвиг и все преступления гитлеровского режима. Молимся за наших военных, которые борются с российским нацизмом.

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С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой! История свидетельствует: наш народ - непобедим! Слава защитникам Украины разных времен! Слава Украине!

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С Днем памяти и примирения. Мира всем нам, единства, свободы, счастья, согласия и благополучия каждой семье! Пусть скорее наступит мир в Украине!

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