Употребление оливкового масла связано с меньшим риском смерти от деменции.

Новое исследование показало, что регулярное употребление оливкового масла может принести пользу здоровью, в частности, улучшить когнитивные способности.

Как пишет The Wall Street Journal, новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что ежедневное употребление оливкового масла связано с более низким риском смерти от деменции.

В исследовании приняли участие две группы из более чем 92 000 участников. Примерно 65 процентов участников составляли женщины. Их опрашивали, как часто они потребляли разные продукты, каждые четыре года в течение 28 лет. Также врач изучил свидетельства о смерти участников, умерших в период исследования, чтобы определить, была ли деменция причиной смерти. Было установлено, что 4751 участник умер от деменции.

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Исследование показало, что употребление по крайней мере половины столовой ложки оливкового масла каждый день было связано с 28-процентным снижением риска смерти от деменции по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял оливковое масло. При этом участники, которые сообщили о большем потреблении оливкового масла, имели меньший риск смерти от деменции, независимо от качества их диеты или их приверженности средиземноморской диете.

Исследователи также обнаружили, что замена примерно одной чайной ложки маргарина и майонеза эквивалентным количеством оливкового масла снижает риск смерти от деменции на 8–14 процентов.

Кроме того, исследование тех же двух групп, проведенное в 2022 году показало, что более высокое потребление оливкового масла связано примерно с 19-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял оливковое масло.

Как отмечают авторы исследований, оливковое масло богато мононенасыщенными жирами и содержит соединения с антиоксидантной активностью, которые могут играть защитную роль для мозга.

При этом исследователи говорят, что не могли установить отличия при использовании разных сортов оливкового масла, а такжке вычислить оптимальное количество потребления оливкового масла.

Ранее диетологи рассказали, что хотя оливковое масло имеет несомненную пользу для организма, это не значит, что нужно специально пить его ложками. Во всем нужна умеренность, поэтому достаточно просто добавлять оливковое масло в салат или другую еду.

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