В отличие от спиртных напитков президента Франции, предложения китайского лидера могут оказаться не столь удачными.

В первый день пребывания Си Цзиньпина в Европе президент Франции Эммануэль Макрон презентовал ему несколько бутылок самых изысканных французских коньяков. Это был не самый тонкий намек.

Антидемпинговое расследование Китая в отношении европейских алкогольных напитков на основе вина, направленное преимущественно против французских производителей коньяка, рассматривается как ответ на решение Евросоюза начать несколько расследований против Пекина в отношении недобросовестной торговой практики в области производства электромобилей и медицинского оборудования, пишет Politico.

Отмечается, что в ответ Си предложил не вводить превентивные тарифы на французские коньяки и поддержку "олимпийского перемирия" Макрона. Но, в отличие от спиртных напитков Макрона, предложения Си могут оказаться не столь успешными.

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Во время визита китайского лидера президент Франции надеялся смягчить позицию Пекина по нескольким ключевым вопросам, в частности, торгового дисбаланса и партнерства с Россией "без ограничений". Вместо этого Макрон получил Си, который либо отрицал наличие проблем, либо предлагал скромные уступки, требующие очень незначительных жертв со стороны Китая, либо откровенно искажал информацию об участии Китая в войне России против Украины.

Кнут и пряник

Что касается Украины, китайский лидер подтвердил, что не будет поставлять оружие РФ и будет "строго контролировать" экспорт оборудования двойного назначения в Россию. Однако Си Цзиньпин, по сути, проигнорировал беспокойство Запада тем, что Китай помог удержать российскую экономику на плаву, поставляя в страну потребительские товары, которые больше не доступны на западных рынках из-за санкций, пишут авторы.

Си использовал свое самое сильное заявление во время визита, чтобы завуалированно ударить по Вашингтону и другим западным странам, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля: "Мы выступаем против использования кризиса в Украине для того, чтобы обвинить, очернить третью страну и разжечь новую холодную войну".

По словам журналистов, ссылка на "новую холодную войну" может задеть за живое Макрона, который стремится развивать Европу как стратегически автономную военную и экономическую мощь, независимую от Китая или США.

В конце первого дня пребывания Си в Париже настроение на Елисейских полях было осторожно оптимистичным, поскольку несколько советников увидели проблески надежды в переговорах, в частности, по Украине. Но в условиях, когда Россия получает преимущество на поле боя в Украине и, по сообщениям, готовится к наступлению летом, разговоры о перемирии во время Олимпийских игр звучат как выдача желаемого за действительное, учитывая реальное положение дел на местах.

Вбивая клин

В течение последних недель Макрон выступал за то, чтобы Китай и Европа установили "более сбалансированные" торговые отношения, и в понедельник поднял эту тему во время трехсторонних переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он также назвал своей победой отсрочку превентивных тарифов на французские коньяки. В то же время президент Китая не сказал, что он был против тарифов на французский коньяк и точка. Вместо этого китайский МИД процитировал Си, который отрицает "так называемую "проблему избыточных производственных мощностей Китая".

В статье указано, что Си Цзиньпину также, возможно, удалось вбить клин между Макроном, фон дер Ляйен и Олафом Шольцем. "Пока и Шольц, и Макрон подлизываются к Си, пытаясь углубить экономические отношения и смягчить критику по геополитическим вопросам, месседжи фон дер Ляйен не вызывают большого доверия", – подчеркивает внешнеполитический аналитик Ульрих Шпек.

Европейский визит Си

Ранее УНИАН писал, что впервые за пять лет президент Китая Си Цзиньпин отправился в европейское турне, планируя посетить Францию, Сербию и Венгрию. Остановки, выбранные лидером Китая, вполне объяснимы, если смотреть с точки зрения Пекина. По стратегическим и экономическим причинам Китай очень хочет нарушить единство как НАТО, так и ЕС. Каждая из трех стран, которые посещает Си, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания Запада.

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