8 мая по новому церковному календарю почитают одного из двенадцати апостолов Христа - евангелиста Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов - один из самых любимых учеников Иисуса Христа. Считается, что именно в день памяти святого всем и во всем сопутствует удача. Чем прославился апостол, можно ли работать в этот день и что нельзя делать в день Иоанна Богослова - рассказываем в материале.

Праздник Иоанна Богослова - история

Иоанн Богослов родился в I веке в Галилее (Израиль). Вместе со старшим братом они были учениками Христа. Иоанн был особо приближен к Иисусу, часто сопровождал его и был свидетелем многих чудес Спасителя: присутствовал при воскрешении дочери Иаира, а также во время Преображения Господня на Фаворе. Иоанн был с Христом в Гефсиманском саду, когда его схватили, а затем вели по Крестному пути. Именно Иоанн Богослов - единственный из учеников - вместе с Богородицей плакал у подножия креста, на котором был распят Иисус. Иоанну Спаситель доверил попечение о Своей Матери, сказав: "Жено! Се, сын твой... Се Матерь твоя!".

После Успения Пресвятой Богородицы апостол отправился проповедовать. Когда при римском императоре Домициане начались гонения на христиан, Иоанна сослали на остров Патмос. Апостол совершил там немало чудес и обратил местных жителей в христианство. Упоминается о том, что он оставался целым и невредимым после всех пыток, которым его поддавали как христианина.

Видео дня

Но главное наследие Иоанна Богослова - это Евангелие. Предание гласит, что перед тем, как начать диктовать книгу ученику, апостол три дня молился на вершине горы. Также Иоанну было даровано Откровение, которое получило название Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис - книга Нового Завета, которая содержит пророчества о конце света. В ней описаны четыре всадника апокалипсиса, семь ангелов с трубами, семь знамений и бедствий, появление и гибель антихриста, а также поражения дьявола и начало царства Христа.

Когда праздник Иоанна Богослова по старому и новому стилю

С переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше.

По новому стилю день Иоанна Богослова отмечают 8 мая. 21 мая - праздник Иоанна Богослова по старому стилю.

Святой Иоанн Богослов - в чем помогает

В день памяти Иоанна Богослова хорошо пойти в церковь - к апостолу обращаются с просьбами о здоровье и благополучии для себя и близких. Считается, что молитвы у образа святого помогают обрести семью, зачать ребенка, получить поддержку свыше в новых начинаниях. Особо Иоанна Богослова почитают писатели, копирайтеры, редакторы и издатели.

Иоанна Богослова - что нельзя делать

Можно ли работать в день памяти Иоанна Богослова? В этот день не рекомендуется, но и не запрещается работать, но работа должна быть не тяжелой.

Что запрещено в праздник:

нельзя ссориться, лгать, спорить, сквернословить;

запрещается тяжело работать, делать уборку, стирать, гладить, что-либо чинить, делать ремонт;

нельзя злоупотреблять спиртными напитками.

Также в день Иоанна Богослова нельзя отказывать в помощи и милостыне. Народные приметы не советуют в этот день резать овощи - это к неурожаю.

Молитва Иоанна Богослова

Если в праздник нет возможности пойти в храм, то можно помолиться дома и попросить у святого заступничества и отпущения грехов.

О великий апостол, евангелист громогласный, Богослов довершенный. Ты видел тайные откровения, ожидающие человечество, непорочный и возлюбленный наперсник Иисуса Христа! Прими нас, грешных, под свое покровительство. Выпроси у Всемилостивого Человеколюбивого Христа, Бога нашего, милости, Который перед твоими очами Кровь Свою пролил за нас. Да помилует нас и простит наши грехи по милости Своей, и дарует нам здоровье духовное и телесное, всякое благодеяние и изобилие. Настал нас получить все это во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. А по кончине преждевременной жизни нашей пусть избавит нас от немилостивых мучителей на мытарствах, и чтобы войти нам в Небесный Иерусалим, какого славу ты видел в Откровении. О великий Иван! Сохрани все христианские города, храм этот, тех, кто служит и молится в нем, от голода, губительной смерти, огня и меча, нашествия иностранной и междоусобных войн. Спаси нас от всякой беды и напасти и молитвами твоими отведи от нас праведный гнев Божий, и испроси для нас Его милосердие. О великий Боже, Альфа и Омега, источник и основа нашей веры! На моление уповаем Иоанна святого, через которого Ты нам открыл Себя, непостижимого Бога, в неизреченном Откровении. Прими его прошение за нас и даруй нам милосердие в просьбах наших во славу Твою. Прежде всего помоги нам стать духовно усовершенствованными, чтобы войти в Обители Твои. О Небесный Отец, Творец всего небесного и земного, Всесильный Царь! Коснись перстом Твоим сердец наших, чтобы превратить их из каменных в плотские, чтобы этими новыми и очищенными сердцами мы удостоились видеть Славу Твою и различать добро и зло. Духом Премудрости очисти наш разум и нашу душу, чтобы Премудрость Твоя учила нас Заповедям Твоим и тому, что угодно Тебе. Чтобы мы жили не по плоти, а по Духу, и сподобились с Иоанном прославлять имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, постоянно и во веки веков. Аминь.

Ранее мы рассказывали, когда Вознесение Господне 2024 по новому календарю и что нельзя делать в этот день.

Вас также могут заинтересовать новости: