Премьер-министр страны сообщила, что имеет разрешение парламента на отправку военных с целью обучения.

Литва готова отправить своих солдат в Украину для обучения. Об этом в комментарии Financial Times заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По ее словам, есть разрешение парламента на отправку войск в Украину с целью обучения – о чем правительство говорило и раньше. Однако Киев пока что не обращался с соответствующей просьбой.

Шимоните признала, что Россия будет считать это провокацией, но добавила: "Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то будет подвергнут ядерному удару".

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По словам премьер-министра Литвы, Россия усиливает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности, электростанции, школы и больницы. "Россия пытается спровоцировать новую волну бегства людей из Украины из-за отсутствия базовых коммунальных услуг", – подчеркнула политик.

Относительно ядерных учений РФ, Шимоните сомневается, что оружие будет использовано, поскольку радиоактивные осадки также попадут в Россию. "В основном ветры дуют с запада на восток", – отметила она.

Отправка западных войск в Украину

Впервые публично о возможности отправки войск в Украину заговорил президент Эмманюэль Макрон. Он отметил, что "нельзя исключать" такого варианта.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнения, что страны-члены Евросоюза в настоящее время могут занять единую позицию по отправке военных в Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что высшее руководство Соединенных Штатов Америки не поддерживает отправку американских войск в Украину.

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