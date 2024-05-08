Враг запустил по Украине 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

В ночь на 8 мая российские террористы нанесли очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Для этого они применили различные типы ракет и ударные БПЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

В общем оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

2 баллистические ракеты "Искандер-М";

4 крылатые ракеты "Калибр";

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136".

Силами противовоздушной борьбы Украины было уничтожено 59 целей врага, в частности:

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33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Отмечается, что целью удара оккупантов стали объекты критической инфраструктуры и другие стратегические объекты Украины.

"Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей. Сегодня 8 мая, в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Чествуем павших той страшной войны, чествуем украинских героев современности, которые на этот раз защищают родную землю от рашизма", - написал Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Массированный удар по Украине прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российские оккупанты били по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

"Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - написал Зеленский.

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Силы обороны уничтожили все воздушные цели, которые летели на Киев. Однако, из-за падения обломков в четырех районах, пострадали люди. Двух пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу.

Кроме того, утром 8 мая, российские оккупанты впервые за долгое время вывели в море носители крылатых ракет. Отмечается, что общий залп может составлять 12 ракет.

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