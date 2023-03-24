ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в России.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России.

Как сообщает Reuters, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в России. Уточняется, что план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Как говорится в материале, Raiffeisen Bank предоставлять такой план не намерен, а австрийские чиновники сочли действия ЕЦБ "необоснованным вмешательством".

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Представитель Raiffeisen Bank заявил, что банковская группа уже сократила кредитование в России, ускоряет оценку бизнеса и изучает варианты "тщательно управляемого выхода" с российского рынка.

Война в Украине и Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank является наиболее важным западным банком в России. Он обслуживает около четверти всех переводов в евро на территорию агрессора. "Дочка" Raiffeisen Bank International в России обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли.

17 марта 2022 года, т.е. практически сразу после нападения России на Украину, Raiffeisen Bank International заявил о готовности уйти из России.

Позже банк уверял, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.

17 января 2023 года Raiffeisen Bank признал, что дает льготы российским оккупантам. Дочерний банк Raiffeisen в России является отдельным юридическим лицом. При этом в банковской группе уверяли, что российское подразделение якобы вынуждено предоставлять военным льготные условия в соответствии с российским законодательством.

23 марта 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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