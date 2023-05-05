Рынок страны-агрессора обеспечивает около 40% прибыли всей банковской группы Raiffeisen.

Российский филиал австрийского Raiffeisen Bank увеличил более чем втрое свою прибыль в первом квартале вопреки ранее заявленным планам об уходе с российского рынка. Об этом говорится в квартальном отчете группы RBI.

Так, в России прибыль банка после налогообложения составила 301 млн евро по сравнению с 96 млн евро годом ранее. По данным RBI, более высокий процентный доход произошел, несмотря на 24-процентное падение объемов кредитования. Укрепление рубля также способствовало росту доходов.

В целом, российский бизнес генерировал более 40% прибыли RBI за квартал. В прошлом году он произвел более половины. Вероятно, именно этим объясняется медлительность банка с уходом из России.

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"Группа продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению в отдельное предприятие Райффайзенбанка в России", — говорится в квартальном отчете RBI.

В то же время RBI явно опасается попасть под европейские санкции из-за своего бизнеса в России, поэтому в первом квартале группа закрыла корреспондентские счета всем российским кредитными организациям, кроме собственной "дочки" в РФ. Закрытие корсчетов означает прекращение любых валютных операций с российскими банками.

Также в марте банк прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям и ужесточил условия валютных переводов для физлиц: порог минимальной суммы вырос с $5000 до $10 000.

"Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая прорабатывать возможные соответствующие сделки", — заявила материнская компания банка RBI в пятницу.

Raiffeisen Bank в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещает покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако сверхдоходы, получаемые банком от страны-агрессора, явно мешают реализации этих планов.

За это Украина официально внесла банк в список международных спонсоров войны. Власти ЕС открыто требуют от банка покинуть РФ, а Польша предлагает ввести санкции против банка. В феврале любовью австрийского банка к российским деньгам заинтересовались фискальные органы США.

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